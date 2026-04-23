Müzakere ve mücadeleye hazırız

Emek Servisi

Bursa Gaz’da toplu iş sözleşmesi için yetki alan DİSK/Enerji-Sen, şirket önünde yaptığı eylemde işvereni işçinin iradesine saygı duymaya ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bir an önce başlatmaya çağırdı.

İşçiler yaptıkları açıklamada kendilerini sendikalaşmaya iten sebepleri şöyle anlattı: "Her gün, kimi zaman gece yarısı, kimi zaman en zor hava koşullarında; bu kentin yaşamını sürdüren doğalgazı kesintisiz hale getiriyoruz. Bizim emeğimizle evler ısınıyor, ocaklar yanıyor ancak bu hayati işi yapan işçiler, ne yazık ki güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücret politikaları ve belirsizliklerle karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu nedenle sessiz kalmadık. DİSK/Enerji-Sen çatısı altında örgütlendik." Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması için hiçbir engelin kalmadığını vurgulayan enerji işçileri, “Artık sorumluluk işverendedir. İşverenin yapması gereken; işçilerin açık iradesine saygı duymak ve DİSK/Enerji-Sen ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini derhal başlatmaktır. Eğer biz yoksak, o hatlar işlemez" dedi.

İşçilerin açıklamasının ardından söz alan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de işverene uyarıda bulunarak “Müzakereye de mücadeleye de hazırız” dedi. Keskin, Aksa ile defalarca mücadele ettiklerini ve her seferinde de kendilerinin galip geldiğini belirtti.