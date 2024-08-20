Müzakereden mücadeleye: Mitingler toplumu cesaretlendiriyor

Tematik mitinglerin, “Toplumu harekete geçirdiği” yönünde değerlendirmelerde bulunan CHP yönetimi, “Tematik mitinglerimiz devam edecek” diyor. 24 Nisan’da Gaziantep’te düzenlenecek fıstık mitinginin ardından, patates üreticilerinin sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla Niğde'de patates mitingi düzenlenmesi bekleniyor.

Müzakere ile sonuç alınamayan her konuda sahaya inmeye hazırlanan CHP yönetimi, sokak röportajında söylediği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan Dilruba’nın da Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya tarafından ziyaret edileceğini söylüyor.

TEMATİK MİTİNGLER

CHP’de, “Toplumun ihtiyaçları karşılayacak bir tüzük değişikliği” için çalışmalar devam ederken diğer yandan da tematik mitinglerin hazırlıkları sürüyor. Ataması yapılmayan öğretmenlerle başlayan tematik mitinglerin toplumu harekete geçirdiğini belirten CHP kurmayları, “Mitingler, topluma cesaret veriyor. İnsanlar kendilerinden isyan ediyor, eyleme geçiyor. Halkın yeniden ayağa kalkması için yeniden üretmeye ihtiyacı var. Bunu da yalnızca CHP yapabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

FİLİSTİN ZİYARETİ

CHP yönetimi, yeni dönemde dış politikada da daha aktif rol alınacağını kaydediyor. AKP’nin dış politikasını, “Cumhuriyet değerlerini yerle bir eden politikalar” olarak değerlendiren CHP kurmayları, Özgür Özel’in Filistin’e giderek Mahmud Abbas’ı ziyaret edeceğini ifade belirtiyor. Davetin Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan geldiğini anımsatan CHP kaynakları, “Yakın dönemde takvime yönelik bir planlama yapılacak” ifadelerini kullanıyor.

MYK GÜNDEMİ

CHP’de, 19 Ağustos'ta toplanan ve üç buçuk saat sürek MYK’nin perde arkası da belli oldu. Toplantının büyük bölümünün 4-9 Eylül döneminde gerçekleşecek Tüzük Değişikliği Kurultayı’na yönelik değerlendirmelerle geçtiği öğrenildi. MYK’de öte yandan Türkiye'nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınları ile “Yeni bir kapanma mı geliyor?” sorusuna yol açan Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili de konuşulduğu kaydedildi. Alanlarında uzman CHP Genel Başkan Yardımcıları, orman yangınları ve Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili MYK üyelerine bilgilendirme yaptı.

DÖNEM SINIRLAMASINDA MUAFİYET

Edinilen bilgiye göre, CHP'de tüzük değişikliği çalışmalarında da sona gelindi. Değişiklik talepleri arasında öne çıkan dönem sınırlamasının, “Çeşitli istisnalar” ile ele alınabileceği savunuldu. İhtisas alanlarına göre bazı milletvekilleri ve MYK üyelerinin, dönem sınırlamasından muaf tutulabileceği dile getirildi.

ORTAK DEKLARASYON

CHP kurmayları, Tüzük Değişikliği Kurultayı’nın salt kurultay olarak değerlendirilmesinin haksızlık olacağını savundu. Parti kurmayları, “CHP’yi iktidara taşıyacak” bir parti programının da ortaya konulacağını ifade etti. Uluslararası arenada da yer bulabilecek meselelerin tartışılacağı masalar kurulacağını anlatan CHP kurmayları, “Sosyalist Enternasyonal ile bir deklarasyon da yayımlanabilir” dedi.