Müzakereler sonrası Kiev’e en yoğun saldırı

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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’daki barış görüşmeleri sonrası saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, 2022'de başlayan tam ölçekli savaşın başından bu yana gerçekleşen en büyük Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Kiev bölgesinde bir kadının hayatını kaybettiğini ve en az üç kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine 273 İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA ATEŞKES SAĞLANAMAMIŞTI

Cuma günü, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da üç yıl aradan sonra yapılan ilk doğrudan görüşmelerde geçici ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. Görüşme sonunda, her iki taraftan 1000’er savaş esiri değiş tokuş edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ukrayna ve Batılı müttefikleri müzakereler öncesi ateşkes talep ederken Moskova, bunun Ukrayna’ya savaşta toparlanması için vakit vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

TRUMP, ZELENSKİ VE PUTİN’İ ARAYACAK

ABD Başkanı Trump ise bugün Rus lider Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşeceğini ve ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti. Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Zelenski hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Mayıs'ta telefonda görüşeceğini teyit etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barışı ve Rusya'nın güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Rus devlet kanalı Rossiya 1’e Ukrayna’daki “özel askeri harekâtın” hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Putin, “Rusçayı ana dilleri olarak gören ve Rusya'yı anavatanları olarak kabul eden insanlarımızın yaşadığı topraklarda çıkarlarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

VATİKAN’DAN MÜZAKEREİÇİN EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ

Öte yandan Katolik Kilisesi'nin yeni papası 14. Leo (Leone), dün Vatikan’da dünya çapından onlarca devlet ve hükümet temsilcisinin katıldığı bir törenle resmen göreve başladı. Vatikan'ın başbakanı konumundaki Kardinal Pietro Parolin Vatikan'ın Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler için mekan olmayı önerdi. Parolin’le görüşen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, da “Vatikan'ın yapıcı ve olumlu rol oynama isteğinden dolayı minnettar olduklarını” ve “burasının Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini” söyledi.