Müzakereler sürerken: İran’a uzun soluklu saldırı hazırlığı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereler sürerken Ortadoğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Bir ABD yetkilisi, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgeye sevk edileceğini açıkladı.

Daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve güdümlü füze destroyerleri de Umman Denizi’nde konuşlandırılmıştı. USS Gerald R. Ford, Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı operasyondan önce ekim ayında Akdeniz’den Karayipler’e gönderilmişti.

GÜVENLİK KURUMLARI HEDEF OLACAK

Reuters haber ajansı Trump'ın saldırı emri vermesi durumunda İran'a karşı haftalar sürebilecek uzun soluklu ve karmaşık bir operasyon ihtimaline hazırlandığını yazdı. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, bu sefer, haziran ayındaki 12 Günlük Savaş’a kıyasla planın daha karmaşık olduğunu ve ABD ordusunun yalnızca nükleer altyapıyı değil, İran devletine ve güvenlik kurumlarına ait tesisleri de hedef alabileceğini söyledi.

ABD’li bir yetkili, Washington’un İran’ın mutlaka karşılık vereceğini öngördüğünü ve bunun belirli bir süre boyunca karşılıklı saldırı ve misillemelere yol açabileceğini ifade etti.

REJİM DEĞİŞKLİĞİ EN İYİ SEÇENEK

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da rejim değişikliği konusunda Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu” dedi. Trump, “47 yıldır sürekli konuşan” İran’ın ABD saldırılarından kaçınmak için “daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşma yapmaları gerektiğini” söyledi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li bir yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynak ise ABD ve İran heyetlerinin 6 Şubat'ta Umman'da başlayan dolaylı müzakerelerin ikinci turunun, 17 Şubat Salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacağını bildirdi.

Trump yönetiminin adımları, çarşamba günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından geldi. Netanyahu, olası bir anlaşmanın İran’ın balistik füze programını sınırlandırmasını ve bölgedeki vekil gruplara verdiği desteği kesmesini içermesi gerektiğini savunuyor.

Tahran ise nükleer programına sınırlamalar getirilmesini, yaptırımların kaldırılması karşılığında müzakere etmeye hazır olduğunu belirtirken, füze programının bu sürece dâhil edilmesini reddediyor.

KONFERANSTA GÜNDEM İRAN

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada İran’da rejimin askeri müdahale ile değiştirilmesi konusunda Trump’ın “adım atacağından emin olduğunu, bu olmazsa muhalefetin tamamen bastırılacağını” iddia etti.

‘HALK ABD’Yİ BEKLİYOR’

İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise İran konulu panelde yaptığı konuşmada “İranlıların dünyadan müdahale beklediğini” söyledi.