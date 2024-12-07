Müze Gazhane’de bir zaman tüneli deneyimi

Haluk SAĞKAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Cumhuriyet’in ilanından bugüne Türkiye’nin zengin müzikal mirasına ve kültürel çeşitliliğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiği “Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması” sergisi Müze Gazhane’de. Müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlanan sergi, Türkiye’nin son 100 yılını şekillendiren şarkılar, albümler ve sanatçılardan oluşan zengin bir seçki sunuyor.

Dönemin dergileri, plak, kaset, CD’leri, konser afişleri, kartpostallar ve çeşitli müzik oynatıcılarıyla zenginleştirilen sergi, titiz bir arşiv çalışması ve mekân tasarımıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin zengin müzik tarihini, farklı fiziki taşıyıcı formatlarıyla ilk kez bir araya getiren Müzik TR100 Seti’nden yola çıkarak tasarlandı.

Tarihi farklı dönemlere bölümlendirerek bir zaman tüneli deneyimi sunan sergide, ziyaretçiler serginin sonunda Müzik TR100 Seti’ni de inceleme fırsatı buluyor. Müzik TR100 koleksiyon kutusunda, farklı boyutlarda 14 plak, 4 CD, 1 kaset, dijital dönemi yansıtan QR kod ve şarkıların hikâyelerini anlatan bir katalog bulunuyor.