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Müze Gazhane’de gerçekleşecek 'Herkes için Bilim'de bu hafta ‘Hukuk’ konuşulacak

Müze Gazhane’de yaz boyunca her cumartesi düzenlenen açık hava konuşmasının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Feridun Yenisey olacak.

Bilim
  • 20.08.2024 21:03
  • Giriş: 20.08.2024 21:03
  • Güncelleme: 20.08.2024 21:07
Kaynak: Haber Merkezi
Müze Gazhane’de gerçekleşecek 'Herkes için Bilim'de bu hafta ‘Hukuk’ konuşulacak

Yaz boyunca her cumartesi düzenlenecek etkinliklerde Doç. Dr. Derya Gürses Tarbuck, alanında uzman bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Müze Gazhane’de düzenlenen açık hava konuşması 24 Ağustos Cumartesi 20.00'de başlayacak.

Etkinliğin bu haftaki konuğu ise Prof. Dr. Feridun Yenisey olacak. Etkinlikte 'hukuk’ konuşulacak.

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