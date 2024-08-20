Müze Gazhane’de gerçekleşecek 'Herkes için Bilim'de bu hafta ‘Hukuk’ konuşulacak

Müze Gazhane’de yaz boyunca her cumartesi düzenlenen açık hava konuşmasının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Feridun Yenisey olacak.

Bilim 20.08.2024 21:03 Giriş: 20.08.2024 21:03

Güncelleme: 20.08.2024 21:07 Kaynak: Haber Merkezi

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