Müze gibi kütüphane

Yazar Mesut Özcan’ın öncülüğünde 2021’de açılan Dersim Belediyesi Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi, Türkiye’de örneği az olan bir müze kütüphane. Özcan, ülkenin farklı yerlerinde benzer müze kütüphane kurmak istiyor.

Dersim merkezde bulunan ve 10 adet özel odası bulunan Vecihi Timuroğlu Kütüphanes’inde tümüyle orijinal fotoğraf, mektup, belge ve tablolar bulunuyor. 2 Temmuz 1993’te, Madımak Katliamında yitirdiğimiz Metin Altıok’un daktilosu, Ahmed Arif’in, Cemal Süreya’nın, Enver Gökçe’nin, Adnan Yücel’in, Ergin Günçe’nin, Attila Aşut’un ve daha birçok şairin ve yazarın mektupları, kendi adını yazıp imzaladığı kitapları bulunuyor.

Özcan, kütüphane içinde bazı şairlerin, yazarların da içinde bulunduğu kişilere ait yaklaşık 4-5 bin orijinal mektubun ve birçok orijinal fotoğrafın bulunduğunu söyledi. Özcan ‘‘Örneğin Cemal Süreya’nın, Ahmed Arif’in, Ergin Günçe’nin, Enver Gökçe’nin, Can Yücel’in, Abdullah Nefes’in, Tuncer Uçarol’un, İlhan Berk’in mektupları, Nazım’ın el yazısıyla şiiri, şiirlerini Fransızca okuduğu plağı var. Yılmaz Güney’in el yazısıyla düzelttiği öykü taslağı var. Yine Meluli Baba’nın el yazısıyla mektupları bulunmakta. Ankara’dan Ankara Sanat Tiyatrosu kurucularının kullandığı masayı sırtlayarak Dersim’e getirdik ve burada sergileniyor. Yerli ve yabancı ressamlara ait yüze yakın tablo da sergilenenler arasında’’ dedi.

Mesut Özcan

Bu kütüpanenin Türkiye’dekİi müze kütüphane anlamında sayılı yerlerden biri olduğunu anımsatan Özcan ‘‘Kütüphanenin giderleri tümüyle Dersim Belediyesi’ne ait. Aramızda yapılan bir protokol var ve yasal olarak bu kitapların tümü şahsıma aittir. Dersim Belediyesi ile bir işbirliği protokolü yaparak, kütüphaneyi ve sergi salonunu Dersim Belediyesi adına kurduk’’ diye konuştu. ‘‘Gelecekte Dersim tarihi, kültürü, inancına dair birçok şeyi, fiziki koşullarımız elverdiğinde sergileyeceğiz. Dersim için bir hafıza merkezi, ayrıca bir de inanç müzesi kuracağız’’ diyen Özcan, Türkiye’nin birçok yerinden kendilerine kütüphane, arşiv ve belge bağışlandığını aktararak, artık kütüphanelerinde yer olmadığını ve bu yüzden bir vakıf kurduklarını söyledi. Kısa bir süre önce tescil edilen Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı’nın (SETKAV) kurucu genel başkanı da olan Özcan, SETKAV ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde şubeler açarak, Dersim Belediyesi ile birlikte kurdukları kütüphanenin benzerlerinin sayısını çoğaltmak istediklerini anlattı. Bu çalışmaları yürütebilmek ve daha da büyütebilmek için özellikle belediyeler ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydeden Özcan, "Birlikte yeni kütüphaneler, müze-kütüphaneler kurmak istediklerini, bu projelerini hayata geçirebilmek için sivil toplum örgütlerinden, iş insanlarımızdan, aydınlarımızdan, sanatçılarımızdan, SETKAV’a destek olmalarını bekliyoruz’’ dedi.