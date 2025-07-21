Müze için direniyorlar

Kültür Sanat Servisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Arkeoloji Müzesi’nin depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınarak kapatılmasına tepkiler sürüyor. Yurttaşlar, 16 Temmuz’da kapısına kilit vurulan müzenin önünde protesto eylemlerine ve müze nöbetine devam ediyor. ‘Müze Savunucuları’ adı altında bir araya gelen gönüllü akademisyen, mimar, sanatçı, arkeolog ve yurttaşlar her akşam saat 18.00’den 23.59’a kadar müze önünde nöbet tutuyor.

‘Antalya Müzesi Mücevher Kutusudur’, ‘Yıkmak için bu ne acele?’, ‘Antalya Müzesi Yıkılamaz’ yazılı pankartlarla her gün eylem yapan yurttaşlar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşlerle Bakanlığın yıkım kararını engellemeye çalışıyor. Müze Savunucuları, kararın geri alınması ve müzenin yıkılmak yerine güçlendirilerek korunması için yetkililere çağrıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Müze önüne bırakılan anı defterini dolduran müze savunucuları, ‘Müze binasının mimari değerinin farkında mısınız?’ diye yetkililere seslendi.

Müze Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Gül Işın ise müzedeki eserlere dikkat çekerek “Müzenin korunması için verdiğimiz mücadelede müze personellerinin eserlerle ilgili azami dikkat ve özeni göstereceğine inanıyorum. Savunduğumuz temel mesele eserler için gereksiz risk ortamının oluşturulmasına sebep olan sürecin durdurulmasıdır" dedi.

KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK İHMAL VAR

CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç’un TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi ile konu Meclis’e taşındı.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da, köklü ve değerli bir müzenin apar topar kapatılması, kamuoyu tarafından ‘kültürel mirasa karşı ihmal’ olarak yorumlanırken yurttaşlar kararın geri alınması için yetkililere çağrı yaptı.