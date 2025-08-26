Müze kararına dair rapor yok

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, Antalya Müzesi’nin yıkım kararına dair itirazlarını dile getirdi.

İMO Antalya Şubesi 2. Başkanı Erman Aydın, “Deprem performans analizi raporunu talep ettik ama bize ulaşan bir belge yok. Meslek odaları ve STK’ların görüşü dikkate alınmadı, kamuoyu sürecin dışında bırakıldı, bilimsel veriler göstermelik sunumların arkasına itildi” dedi. Aydın "Var olduğu iddia edilen rapor neden paylaşılmamaktadır? Mevcut müzenin korunarak güçlendirilmesi neden masadan kaldırılmıştır? Kamuoyu neden yok sayılmaktadır?" ifadelerini kullandı.

İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, yıkıma karşı çıkanlara 'istemezükçüler' diyen AKP Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş’a tepki gösterdi. Akdoğan, “Marjinal gruplar, istemezükçüler olarak yaftalanıyoruz. Sunduğumuz gerekçelere yanıt vermek yerine ötekileştiren açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.