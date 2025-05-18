Müzelerde bir hafta

Ümit Güçlü

İBB Kültür: İBB Kültür AŞ, 18 Mayıs Müzeler Günü’nde, İstanbul’un zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi, bu özel günde 09.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tarihi Yarımada’nın gözde yapılarından Yerebatan Sarnıcı, günümüze ulaşabilen erken dönem mimarlık örneklerinden biri olarak dünya kültür mirasında önemli bir yere sahip. Şerefiye Sarnıcı ise, 360 derece projection mapping teknolojisinin entegre edildiği en eski yapı olma özelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir görsel deneyim sunuyor. Miniatürk, Antik Çağ’dan Osmanlı’ya kadar bu topraklarda iz bırakmış medeniyetlerin mimari mirasını tek bir çatı altında buluşturuyor. Geleneksel müze anlayışının ötesine geçen Dijital Deneyim Müzesi ise, dijital teknolojiler ve disiplinler arası sergilerle sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim vadediyor.

Kocaeli Arkeoloji Müzesi: Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşiyor. Bugün saat 14.00’te, ‘Nicomedia’nın Sessiz Tanıkları’ adlı Çukurbağ Rölyefleri Sergisi ziyaretçilere açılacak. Aynı gün saat 19.00’da ise uzman rehberler eşliğinde düzenlenecek ‘Geçmişin İzinde’ etkinliği ile müze ziyaretçilerine özel bir keşif deneyimi sunuluyor. Etkinlikler, 22 Mayıs saat 11.00’de başlayacak Müze Fest III Gençlik Festivali ile devam edecek. Festival kapsamında Kocaeli’nin somut ve somut olmayan kültürel mirası tanıtımı; coğrafi işaretli ürünler, sergiler, dans gösterileri ve gençlik konserleriyle dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin mimarları Ayşen Savaş, Can Aker ve Onur Yüncü, bugün saat 13.00’te ‘Müze, Mimari ve Gelecek’ başlıklı söyleşide izleyicilerle buluşuyor. Müzeler Günü kapsamında gerçekleşecek etkinlik, hızla değişen toplumsal yapılar karşısında müzelerin dönüşen rolünü tartışmaya açıyor. Aynı zamanda müzenin 10. yılına özel anılar ve değerlendirmeler de izleyicilerle paylaşılacak.

Bugüne özel hazırlanan saat 14.00’te başlayacak atölye çalışmalarında ise 8-10 yaş arası çocuklarla birlikte, ’Müze nedir?’, ‘Müzede kimler görev yapar?’ gibi sorulara yanıt aranacak. Çalışmanın devamında ise çocuklar, hayal güçlerinden ilham alarak atık malzemelerle kendi müzelerini tasarlayacak.