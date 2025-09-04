Müzenin yıkım süreci gizleniyor

Ebru ÇELİK

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesine karşı verilen dilekçeler 41 gündür yanıtsız kaldı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Kültürel Miras Derneği, bilgi edinme hakkının engellendiğini belirterek Çevre Şehircilik İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından yapılan açıklamada “Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkılmak istenmektedir. Gerekçe olarak yapının depreme dayanaksız olması ve bu nedenle tehlike arz etmesi gösterilmiştir. Yıkımı gerçekleştirmek için Müze’deki arkeolojik değeri yüksek eserler taşınmaya başlanmıştır. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi için bir yıkım ruhsatı düzenlenip düzenlenmediği ve bu yönetmelik kapsamında binadaki olası asbestin bertaraf edilmesi hususunda bir rapor düzenlenip düzenlenmediği sorulmuştur. Aradan geçen 41 güne rağmen başvuruculara olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt verilmemiştir. Aynı zamanda müze binasının asbest konusunda bir raporu yoksa halk sağlığını tehdit edecek bir durum teşkil etmektedir. Müzenin kapatılması ve yıkılmasına ilişkin kamuoyuna şu ana kadar gerçek bilgiler verilmemiş, ihale süreçleri de gizlenmiştir” denildi.

Av. Tuncay Koç, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılması ile ilgili hiçbir süreç şeffaf yürütülmüyor. Müze ile ilgili bilgiler kamuoyundan saklanıyor. Arkeoloji müzesinin yıkımı tam bir garabet içinde ve kamu zararına yol açacak biçimde ilerliyor. Yetkililerin kendilerinin bir devlet görevlisi olduğunu hatırlaması gerekiyor” diyerek sürecin gizlenmesine ilişkin de önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.