‘Müzeyyen Senar’ sahnede

Yunis ALAÇAM

Türk müziğinin unutulmaz sesi, Cumhuriyet’in Divası Müzeyyen Senar iki önemli tiyatro sanatçısı tarafından sahnede yad ediliyor. ‘Müzeyyen’ isimli biyografik oyunda; Celile isimli oyunla izleyicinin kalbinde taht kuran Yılın Kadın Performansı ödüllü Ayşegül Yalçıner ile 1994’de yayınlanan Kaygısızlar dizisinden beri ekranlarda ve sahnede olan Damla Özen rol alıyor.

Oyun bu ay, 21 Ekim Saat 20:30’da İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, 28 Ekim Saat 20:30 Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne’de, 31 Ekim İBB Şile Kültür Merkezi’nde seyircileriyle buluşuyor.