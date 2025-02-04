Müzeyyen Şevkin Kimdir? CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in kariyeri ve siyasi hayatı

Müzeyyen Şevkin kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Müzeyyen Şevkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in kariyeri ve siyasi hayatı!

MÜZEYYEN ŞEVKİN KİMDİR?

Müzeyyen Şevkin, 1961 yılında Adana'nın Sucuzade Mahallesi'nde doğmuştur. Eğitim hayatına Adana'da başlayan Şevkin, 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine devam ederek yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede tamamlamıştır. İngilizce bilen Şevkin, evli ve iki çocuk annesidir.

MÜZEYYEN ŞEVKİN'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Müzeyyen Şevkin'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:

1986 yılında İller Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 'nde çalışmaya başladı.

yılında 'nde çalışmaya başladı. 1987 yılında İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü 'ne atandı ve Mersin, Hatay, Osmaniye il ve ilçelerindeki 200'ün üzerinde belde ve belediyeye hizmet sağladı.

yılında 'ne atandı ve Mersin, Hatay, Osmaniye il ve ilçelerindeki sağladı. İki dönem boyunca Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı görevini üstlendi.

boyunca görevini üstlendi. Adana'da şehircilik, deprem güvenliği, su havzalarının korunması, sağlıklı çöp depolama alanlarının belirlenmesi ve tarım alanlarının korunması gibi konularda çeşitli bilimsel ve teknik çalışmalar yürüttü.

gibi konularda çeşitli bilimsel ve teknik çalışmalar yürüttü. Çeşitli gazetelerde makaleleri yayımlandı ve çok sayıda konferans verdi.

yayımlandı ve çok sayıda verdi. Kent Sorunları Sempozyumu düzenleme ve yürütme kurullarında yer aldı.

düzenleme ve yürütme kurullarında yer aldı. 2011 yılında (24. Dönem) CHP Adana Milletvekili Adayı oldu.

(24. Dönem) oldu. 2018 yılında (27. Dönem) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili olarak seçildi.

(27. Dönem) olarak seçildi. 2023 yılında (28. Dönem) tekrar CHP Adana Milletvekili oldu ve görevine devam etmektedir.

Ayrıca, KESK üyesi ve delegesi, TMMOB Kadın Komisyonu üyesi, Yapı Yol SEN kurucu üyesi ve işyeri temsilcisi olup birçok vakıf ve dernekte aktif olarak yer almaktadır.