Müzeyyen seyirci ile buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Kadıköy Halk Tiyatrosu, Türk müziğinin unutulmaz sesi Müzeyyen Senar’ın hayat hikâyesini sahneye taşıdı. Rejisi ve metni Ali Yalçıner’e ait olan Müzeyyen (Benzemez Kimse Sana) isimli biyografik oyunda; Seray Gözler ile Ayşegül Yalçıner rol alıyor.

Müzeyyen Senar’ın yaşamına odaklanan oyun, 12 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 17 Nisan’da Hilltown Seyirlik Sahne’de, 18 Nisan’da Kartal Sanat Tiyatrosu’nda, 22 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 25 Nisan’da ise Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.



