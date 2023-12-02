Müziğe tepki gösteren öğrenciye 'başındaki şaldan şikayetçiyim' diyen servis şoförü gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde okul servisinde çalan müzikten rahatsız olduğunu belirten 14 yaşındaki çocuğa “Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim, in aşağı” diyerek sözlü şiddet uygulayan şoför S.Y. “Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu” nedeniyle gözaltına alındı.

Güncel 02.12.2023 15:13 Giriş: 02.12.2023 15:13

Güncelleme: 02.12.2023 15:26 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Kahramanmaraş’ta okul servisinde çalan müzikten rahatsız olduğunu belirten öğrenciye sözlü şiddette bulunan şoför S.Y. gözaltına alındı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki öğrenci servis içerisinde açılan müzikten rahatsız olmuş ve müziğin kapatılmasını istemişti. Müziğin kapatılmasına sert tepki gösteren servis şoförü S.Y. ise, öğrenci “Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim, in aşağı” diyerek tepki gösterdi. "AYRIMCILIK VE NEFRET SUÇU" Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar servis şoförünün tavrıne tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından servis şoförü S.Y., “Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu” nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulandı.