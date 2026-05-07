Müziğin efsane ismi Shaggy, 25 Haziran’da İstanbul'da

Reggae ve dancehall müziğin efsane ismi Shaggy, 25 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi'nde Open Air Sahnesi'nde muhteşem bir performansla unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Biletler Bubilet üzerinden satışa açılmış durumda.



INCORE Festival sahnesinde Shaggy’ye; hip hop dünyasının güçlü temsilcilerinden M Lisa, prodüksiyon tarzıyla fark yaratan Kaan Gökman, pop müziğin yükselen yıldızı Zanna, sahne enerjisiyle izleyiciyi coşturacak Arden Child , Gwen De Lien , Göktuğ Gönce ve Atlas eşlik edecek.

Festivalin sahne tasarımı ve görsel dünyası, Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlanarak retro dokunuşlarla geleceğin estetiğini bir araya getiriyor ve izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.