Müziğin İki Yakasındaki Güçlü Ses Fide, Yeni Şarkısı “Tohum” ile Kök Salıyor!

Yunanistan ve Türkiye müzik sahnesinin sevilen ismi Fide, prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği, söz ve müziğiyle derin bir ormanın ilk adımı olan yeni single’ı “Tohum”u We Play Müzik etiketiyle dinleyicisiyle buluşturdu.

Yirmi yıllık müzikal yolculuğunda her iki kültürün tınılarını başarıyla harmanlayan Fide Köksal, bu kez bir şiirin içinden yeşeren duygularla karşımızda. 13 Mart’ta tüm dijital platformlarda yerini alan “Tohum”, dinleyiciyi sabırla büyütülen bir sevgi hikayesine davet ediyor.

“BEN SANA BİR TOHUM SARILAYIM, SEN BENİ BİR ORMAN ANLA”

Şarkının hikayesi, yazar Tekin Deniz’in Fide’ye gönderdiği bir şiirle başlıyor. Fide, aylar süren demlenme sürecini ve şarkının doğuşunu şu sözlerle özetliyor:

"2024 Mart ayında Tekin’in gönderdiği şiirdeki o muazzam dizeler zihnime kazındı. Aylar sonra bir Eylül günü, zihnimden kağıda dökülerek bu şarkının ‘tohumu’ oldu. Bu şarkının doğuşu bir bahardan bir diğer bahara uzanan mevsimlere yayıldı. Umarım sevgiyle içimde yeşerttiğim ‘Tohum’, dinleyenlerin kalbinde kocaman bir ormana dönüşür."

Sözleri Fide Köksal ve Tekin Deniz imzası taşıyan şarkının bestesi ve prodüktörlüğü de yine Fide’ye ait. Şarkının müzikal dünyasını tamamlayan düzenleme, mix ve mastering işlemleri Görkem Onur Turan tarafından yapılırken; görsel dünyayı yansıtan kapak tasarımı ise Ragıp Eren Çetinkaya imzasını taşıyor.

GALA KONSERİ: 3 NİSAN’DA WE PLAY BALAT SAHNE’DE!

Fide, “Tohum”un canlı performansını ve yeni projelerini kutlamak üzere 3 Nisan akşamı We Play Balat Sahne’de gerçekleşecek özel bir gala konseriyle dinleyicileriyle buluşacak. Bu büyülü gece, şarkının bir "TOHUM"dan "orman" olma yolundaki ilk büyük buluşması olacak.