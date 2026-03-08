Müziğin Tınısı Maltepe’de açılıyor

Kültür Sanat Servisi

Şubat ayında Karşı Sanat’ta sanatseverlerle buluşan “Müziğin Tınısı – Sinema ve Fotoğraf Bağı Üzerinden Kavramsal Fotoğraf Hikayeleri 2” sergisi, bu kez Maltepe’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sergi, 9 Mart’ta İstanbul’daki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak.

Ses, görüntü ve hafıza arasındaki ilişkiyi kavramsal fotoğraf üzerinden tartışmaya açan sergi, müziğin görünmez dalgalarından hareketle sinema ve fotoğraf arasındaki bağı sorguluyor. Sergi, sesin görüntüye, bireysel hafızadan toplumsal belleğe uzanan izlerini araştıran fotoğraf hikâyelerini bir araya getiriyor. Küratoryal yaklaşımda, görüntünün sesle; sinemanın fotoğrafla ve bireyin toplumla kurduğu mesafeyi birlikte düşünmeye çağıran bir çerçeve öne çıkıyor.

Atölye danışmanlığını Gökşen Çardak Erata ve Tanju Akleman’ın üstlendiği sergide farklı disiplinlerden çok sayıda katılımcının kavramsal fotoğraf çalışmaları yer alıyor. Alparslan Berber, Aysun Ataç, Ayşe Nur Türk, Cengiz Çalışkan, Emel Sezer, Elmas Cumcu, Gizem Erkan, Gökşen Çardak Erata, Hakan Tokuç, Hamza Tanrıseven, Hasibe Çuhadar, İstem Aycan, Kerem Ocak, Kurtveli Erdal, Muharrem Uysal, Murat Alyakut, Nazif İlker Sezdi, Nedret Hotun, Neşet Kutluğ, Neriman Alpagut, Nesibe Polat, Okan Yılmaz, Sibel Öztürk, Suzan Armağan, Şafak Uçar, Tanju Akleman, Tayfun İşbilen, Yıldırım Gençoğlu ve Zafer Babür sergide eserleriyle yer alıyor.

9 Mart’ta saat 18.00’de açılacak sergi, ücretsiz olarak 18 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatçılar, müziğin titreşimlerinden doğan görsel anlatıları fotoğraf aracılığıyla yeniden kurarken, izleyiciyi de ses, görüntü ve toplumsal bellek arasındaki ilişki üzerine düşünmeye davet ediyor.