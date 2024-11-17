Müziğin yıldızları her pazar Işıl Işıl Sahne’de

Gazeteci Işıl Çalışkan’ın hazırlayıp sunduğu, her pazar saat 20.00’de BirGün TV ekranlarında yayınlanan Işıl Işıl Sahne, müzik dünyasından önemli isimlerini izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Program, konuk ettiği sanatçılarla müzik sektörünün nabzını tutarken, onların kariyerleri ve sanatsal süreçlerine dair önemli detayları da izleyiciye aktarıyor.

Bugüne kadar Mehmet Güreli, Can Temiz, Tuna Kiremitçi, Ezgi Aktan, Güliz Ayla ve Nejat Yavaşoğulları gibi müziğin farklı alanlarında iz bırakan isimleri ağırlayan ‘Işıl Işıl Sahne’, her hafta izleyicilere keyifli ve bilgi dolu anlar yaşatıyor.

Program, müzik kariyerlerinin yanı sıra, konukların kişisel hikâyelerine, ilham kaynaklarına ve hayata bakış açılarına dair samimi sohbetlerle izleyiciye derinlikli bir deneyim sunuyor.

KEREM GÖRSEV İLHAM ALDIĞI HİKAYELERİ ANLATACAK

Işıl Işıl Sahne’nin bu pazar konuğu ise caz müziğinin duayeni Kerem Görsev olacak.

Müzisyen, sanat yaşamındaki önemli duraklardan, caz müziğine olan tutkusuna ve ilham aldığı hikâyelere kadar pek çok konuda merak edilenleri anlatacak.

Fotoğraf: BirGün

Kerem Görsev’in müzikle dolu kariyer yolculuğuna dair bilinmeyen detayların konuşulacağı bu bölüm, müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

HER PAZAR BİRGÜN TV'DE

Işıl Çalışkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Işıl Işıl Sahne’, her hafta yeni konukları ve zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Müzik dünyasının önemli isimlerinin izleyici ile buluştuğu program, her pazar saat 20.00’de BirGün TV ekranlarında yayınlanıyor.