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Müzik belgeselleri Beyoğlu Sineması’nda

Kültür Sanat
  • 15.02.2025 06:00
  • Giriş: 15.02.2025 06:00
  • Güncelleme: 15.02.2025 06:42
Müzik belgeselleri Beyoğlu Sineması’nda

Kültür Sanat Servisi

Müzik TR100 kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin düzenlediği yerli müzik belgeselleri gösterimleri ve çeşitli konuklarla gerçekleşecek söyleşiler, 19-23 Şubat arasında Beyoğlu Sineması’nda müzikseverleri bekliyor.

İBB Kültür AŞ’nin hayata geçirdiği Müzik TR100 projesinden ilham alınarak hazırlanan yerli müzik belgeselleri gösterimleri kapsamında, 5 gün boyunca 5 farklı müzik belgeseli Beyoğlu Sineması’nda izleyicilerle olacak.

Gösterimlerin sonunda konuklarla belgesele dair söyleşiler gerçekleştirilecek. Mubi ve Başka Sinema iş birliğiyle yapılacak ücretsiz film gösterimlerine Radar Türkiye üzerinden kayıt olarak katılabilirsiniz.

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