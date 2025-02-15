Müzik belgeselleri Beyoğlu Sineması’nda
Kültür Sanat Servisi
Müzik TR100 kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin düzenlediği yerli müzik belgeselleri gösterimleri ve çeşitli konuklarla gerçekleşecek söyleşiler, 19-23 Şubat arasında Beyoğlu Sineması’nda müzikseverleri bekliyor.
İBB Kültür AŞ’nin hayata geçirdiği Müzik TR100 projesinden ilham alınarak hazırlanan yerli müzik belgeselleri gösterimleri kapsamında, 5 gün boyunca 5 farklı müzik belgeseli Beyoğlu Sineması’nda izleyicilerle olacak.
Gösterimlerin sonunda konuklarla belgesele dair söyleşiler gerçekleştirilecek. Mubi ve Başka Sinema iş birliğiyle yapılacak ücretsiz film gösterimlerine Radar Türkiye üzerinden kayıt olarak katılabilirsiniz.