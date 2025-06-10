Müzik festivali başlıyor

Yunis ALAÇAM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, ‘Sınırların Ötesinde’ temasıyla gerçekleştirilecek 22 konserle dünyadan seçkin orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

Festivalde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow, Anastasia Kobekina gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Festival, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun gerçekleştireceği dünya prömiyeriyle açılış yapacak. Konser, 11 Haziran’da saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda. Fazıl Say’ın, Viyana ekolünün sevilen orkestrası Camerata Salzburg ile uzun soluklu iş birliğinden doğan uyumu, muhteşem bir konserle taçlanacak. Konser, 14 Haziran’da saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri konserleri ücretsiz takip edebilecek.