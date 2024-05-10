Müzik festivalinde keman-akordeon dinletisi

Deniz Burak BAYRAK

Sanat yönetmenliğini 12 yıldır Mehmet Mestçi’nin yürüttüğü Türkiye’nin ilgiyle takip edilen festivallerinden olan Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali sona yaklaşıyor. Festival Orta Çağ’dan günümüze uzanan son derece renkli oda müziği programlarıyla klasik müzik tutkunlarını sanatçı ve topluluklarla buluşturuyor. Fagottan kemana, flütten lavtaya kadar çeşitli enstrümanlarla dinleyicileri Hollanda, Ukrayna, Macaristan, İspanya ve Polonya’ya yolculuğa çıkaran festival, opera literatürünün seçkin aryalarını da seçtiği mekânların ahengiyle birleştiriyor.

Opus Amadeus, iki genç yıldız; Veriko Tchumburidze ve Théo Ould ile devam ediyor. Sanatçılar festivalin ‘İstanbul’da Son Tango’ adlı bu konserinde oda müziği evreninin muhteşem eserleri arasından yaptıkları muhteşem bir seçkiyi keman-akordeon ikilisi olarak sanatseverlerle buluşturuyor. Konser programında seslendirilecek besteciler ise Bach, Kreisler, Stravinsky, Milstein, Rameau, Mozart ve Piazzolla. Bu son derece özel konseri 13 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da Deniz Müzesi Piri Reis Salonu’nda dinleyebilirsiniz.