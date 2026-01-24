Müzik günleri başlıyor

Yunis ALAÇAM

Türkiye’nin en köklü ve saygın müzik yarışmalarından biri olan Roxy %100 Müzik Günleri, 25. yılına bu akşam Rebel Moves’un sahne aldığı özel bir geceyle merhaba diyor. Hayko Cepkin, Can Gox, Aylin Aslım, Özge Fışkın, Gevende, Direc-T, Barış Demirel, Replikas, Kurban, Siyah Tavşan, Jön gibi Türkiye müzik sahnesinin önemli isimlerinin geçtiği Roxy sahnesi; kendi müziğini yapan, sözünü söylemek isteyen herkese açık.

25. Roxy %100 Müzik Günleri, farklı şehirlerden ve farklı türlerden gelen yeni sesleri; jüri üyeleri ve müzik dünyasının önemli isimleriyle aynı çatı altında buluşturuyor. Yarışmaya başvurular 25 Ocak’ta başlıyor. Ödül töreni ise 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Başvuru için www.roxymuzikgunleri.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.