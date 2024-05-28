Müzik Köyü’nden Anadolu’ya ezgiler

Haber Merkezi

Farklı coğrafyaların müzik kültürlerini bir araya getiren Müzik Köyü ekibi, 2015’te Fethiye’de başladığı yolculuğunu bu yaz üç kentte sürdürecek Artvin Arhavi, Dersim Pülümür ve Nevşehir Avanos’a taşınacak proje 13 Temmuz’da başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Suriye, Hollanda, Fransa, Yunanistan, Almanya ve İran'dan 30’a yakın sanatçı yer alacak.

Türkiye'nin ilk ve tek Müzik Köyü olma özelliği taşıyan projede, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden her yaştan, ustalar, amatör-profesyonel müzisyenler ve müzik severler bir araya geliyor.

Programlarda yer alacak sanatçılar özetle şöyle:

ARTVİN - Arhavi (13-18 Temmuz): Arslan Hazreti Doğaçlama atölyesi / Birol Topaloğlu Karadeniz müziği / Kemal Dinç Çapraz düzeninde icra teknikleri / Lilit Pîpoyan Ermeni antik şarkılar.

DERSİM - Pülümür: (8-13 Ağustos): Carole Marque-Bouaret Ermeni şarkıları / Ertan Tekin 'Bir nefes aşk' / Hüseyin Can Pala Bağlama ailesi / Metin & Kemal Kahraman.

NEVŞEHİR - Avanos (21-26 Ağustos): Ali Doğan Gönültaş Kürt müziğinde şarkı söyleme üslupları / Ozan Özdemir Enstrüman yapım atölyesi / Setareh Ahmadi İran müziğinin ritimleri.