Müzik meslek birlikleri 'fikri mülkiyet' için toplandı: Telif mücadelesi sanat emekçisi için buzkıran oldu

MESAM, MSG ve MÜYAP, Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla İstanbul Taksim'deki The Marmara Otel'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda müzik sektöründeki meslek birliklerinden Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve farklı kurumlardan gazeteciler bir araya geldi.

Yapılan toplantıda müzik sektörünün geleceği açısından üreticilerin ve yatırımcıların daha adil, şeffaf ve güçlü haklara sahip olması gerektiğinin altı çizildi. MESEM, MSG ve MÜ-YAP adına konuşan meslek birliği yöneticileri müzik alanındaki fikir mülkiyetinin Türkiye'deki durumunu ve yaşadığı sorunları aktardı.

SORUNLARIN ÖNÜNDE BUZKIRAN ETKİSİ YAPIYOR

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Forta toplumda telif toplama işinin sevimsiz gibi gözükmesine karşın tıpkı basının ve diğer sanat alanlarındaki emekçilerin yaşadığı fikir hakları sorunlarının önünde buzkıran görevi gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin fikir mülkiyeti ve hakları konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğunu vurgulayan MESEM Başkanı Recep Ergül fikir haklarının Türkiye kültür-sanat hayatı açısından önemine dikkat çekti.

MSG Başkanı Ferhat Göçer, Türkiye'deki enflasyon sisteminin müzik sektöründe fiyatlandırma problemine neden olduğunu aktararak müzik dünyasında yaşanan en güncel ve büyük sorunun bu olduğunu iletti. Göçer, "Yapay zekanın ortaya çıkışıyla fikir mülkiyet sistemi allak bullak oldu, Türkiye'deki kanunlar bu konuda yetersiz" dedi.