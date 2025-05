Müzik sihirbazı Parsons Project İstanbul'a geliyor

Kültür Sanat Servisi

Rock müziğin mihenk taşlarından biri olan, progresif rock ve senfonik müziğin efsanevi ismi İngiliz müzisyen Alan Parsons, İstanbul’da müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşatmaya geliyor. 50 yıllık dev kariyerini taçlandıran Parsons ve ekibi, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne alacak.

Stüdyo tekniği açısından Dark Side Of The Moon`daki tarihe kazınan başarısı ile müzik dünyasına yön vermiş The Alan Parsons Project, İstanbul’da vereceği konserde kültleşmiş parçalarını seslendirecek.

Çok sayıda prestijli ödüle ve 13 Grammy adaylığına layık görülen dünyaca ünlü ses sihirbazı Alan Parsons, 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları’nda müzik tarihini şekillendiren The Alan Parsons Project’i kurdu.

Synthesizer kullanımını ustalıkla şekillendiren grubun aranjmanları, ekibe onlarca altın ve platin plak kazandırdı ve sadık bir hayran kitlesi oluşturdu. Alan Parsons Live Project, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.