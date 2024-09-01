Müzikseverler, Agora Sanat Köyü’nde caza doydu

Caz Kampı’nda Amerikalı efsanevi saksafoncu Ricky Ford, hem caz şarkıcısı hem eğitmen olan Randy Esen ve Ece Göksu, davulcu Berke Özgümüş, piyanist ve besteci Ercüment Orkut, caz gitaristi ve akademisyen Eylül Biçer, caz müzisyeni ve akademisyen Volkan Topakoğlu gibi isimler yer aldı. 27-31 Ağustos tarihleri gerçekleştirilen kampta, müzik dinletilerinin yanı sıra bir dizi eğitimler de gerçekleştirildi.

JAM SESSİON’LAR VE KAMP SONU KONSERİ

Geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören Caz Kampı, bu yıl beş gün sürdü. Her akşam jam session yapılan kampta, katılımcılar eğitmenlerle aynı sahneyi paylaştı. Caz Kampı, 31 Ağustos’ta tüm katılımcıların sahne alacağı bir konser ile Agora Sanat Atölyesi Sahnesi’nde sona erecek.

2017’DEN BERİ DÜZENLENİYOR

2017’den itibaren üç yıl boyunca Bodrum’da gerçekleştirilen Caz Kampı, pandemi döneminde online olarak devam etti. 2022’den itibaren ise Ezine Çanakkale’de, Agora Sanat Köyü’nde caz müziğiyle ilgilenenlerle buluşmaya başladı. Bugüne kadar eğitmen kadrosunda Neşet Ruacan, İmer Demirer, Ricky Ford, Erkan Oğur, İlhan Erşahin, Randy Esen, Sibel Köse, Ece Göksu, Ferit Odman, Cem Aksel, Berke Özgümüş, Kağan Yıldız, Can Çankaya, Eylül Biçer, Bilal Karaman, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen ve Tamer Temel gibi caz müziğinin en önemli isimlerini bulunduran Caz Kampı, bu sene 4 yeni isim yer aldı.

RICKY FORD

İlk kez 2019 yılında Caz Kampı kadrosunda yer alan Amerikalı efsanevi saksafoncu Ricky Ford; Freddie Hubbard, McCoy Tyner, Duke Ellington Orkestrası gibi caz müziğinin en önemli isimleri ve orkestralarıyla çalıştı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde saksafon, doğaçlama ve kompozisyon dersleri veren Ford, Türkiye’de birçok önemli caz müzisyeninin yetişmesine katkı sağladı.

RANDY ESEN VE ECE GÖKSU

Hem caz şarkıcısı hem eğitmen olan Randy Esen ve Ece Göksu kampta şarkıcılarla repertuvar, şan, vokal doğaçlama teknikleri üzerine çalışmalar yaptı.

PİYANO DERSİ YENİDEN BAŞLADI

İki yıldır gerçekleştirilemeyen ve katılımcıların heyecanla beklediği piyano dersleri bu sene yeniden başladı. Piyanist ve besteci Ercüment Orkut, piyano, doğaçlama ve kompozisyon alanlarında öğrencilerle çalıştı. Kontrbas ve elektrik bas derslerinde ise bu sene ilk kez caz müzisyeni ve akademisyen Volkan Topakoğlu yer aldı. Bu sene de davul eğitiminde Berke Özgümüş yer aldı. Davul derslerinin yanı sıra kampta gerçekleştirdiği ritim atölyeleri ile de katılımcılara büyük fayda sağlayan Özgümüş, ensemble derslerine de verdi. Caz gitaristi ve akademisyen Eylül Biçer ise gitar ve caz teori dersleri ile her seviyeden katılımcılarla çalışmalar yaptı.