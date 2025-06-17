Müzikseverler Eylül ayında konsere doyacak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Atmosferik müziğin üç güçlü ismi, eylülde Türkiye’de unutulmaz iki konserle bir araya geliyor.

Empyrium, ilk kez Türkiye’de sahne alacak avangart/black metal grubu Dornenreich ve Avustralya’dan dünyaya yayılan dark folk synth projesi Tir, 5 Eylül’de Ankara’da ve 6 Eylül’de İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Empyrium, 1994’ten bu yana gotik doom’un pastoral ve melankolik sınırlarını zorlayan albümleriyle kült statüsüne erişti.

Sahne performansları kadar albümleriyle de derin izler bırakan grup bir kez daha müzikseverlerle buluşacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Dornenreich, 1996’dan bu yana black metal ile deneysel unsurları birleştiren, doğa ve insan ruhuna dair şiirsel anlatımıyla dikkat çeken bir Avusturya grubu.

Avustralya’nın önde gelen dark folk synth projesi Tir, bu turne kapsamında ilk kez kendi ülkesinde iki konser verecek. Tir’in atmosferik ve mistik anlatımı, ilk defa canlı olarak hayranlarıyla buluşacak.



