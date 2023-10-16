Müzisyen Can Tunaboylu'nun kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi: "Hastaneye 15 gün sonra gidebildim"

Yüzüyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi, Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini, 13 gün boyunca evde kırık kol ile tutulduğunu iddia etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunaboylu ise iddiaları reddetti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi.

Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

13 gün boyunca evde kolu kırık ve gözü mor bir şekilde tutulduğunu belirten Çelik, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Çelik, ayrıca gözünün morardığı bir de fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aybüke Çelik, "Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü eserdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım. Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"HASTANEYE 15 GÜN SONRA GİDEBİLDİM"

Darp raporu alamaması için hastaneye götürülmediğini söyleyen ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini belirten Aybike Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahısın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık basit tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp bana karşı dava da bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim. Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım. Şahısın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp şahsı terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan,şahısa 6 aydır şiddet uygulayananın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı koyamıyorum."

"SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI"

Müzisyen Can Tunaboylu da sosyal medyada açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Tunaboylu, bir süre Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu ile olmayacağını açıkladı.

Can Tunaboylu'nun sosyal medyadaki açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum."