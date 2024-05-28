Müzisyen Cihan Aymaz cinayeti: Saldırgan hakkında hapis talebi

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalmadığı gerekçesiyle uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden müzisyen Cihan Aymaz'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, Mehmet Caymaz’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İstanbul'da müzisyen Cihan Aymaz'ı "Ölürüm Türkiyem" parçasını söylemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz hakkında istenen ceza belli oldu.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Cihan Aymaz'ın Kadıköy iskelesinde müzik yaptığı sırada sanığın gelip elindeki içki şişesini bırakarak maktule bağırıp ondan şarkı çalmasını istediğini ve tarafların kısa süre sözlü diyaloğa girdiğini, sanığın yanında taşıdığı çakıyı çıkararak hedef alır şekilde önce boyun kısmına sonrasında ise göğüs böylesine savurup maktulü yaraladığını ve denize ittirdiğini belirtti.

Mehmet Caymaz'ın da Cihan Aymaz'ın arkasından denize atlayıp sanığı kıyıya çektiğinin kaydedildiği mütalaada, Cihan Aymaz’ın hastanede vefat ettiği ve sanığın savunmalarına itibar edilemediği vurgulanarak, sanık Mehmet Caymaz’ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Caymaz, suçlamayı kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.