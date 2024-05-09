Müzisyen Kalben serbest bırakıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan müzisyen Kalben, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen ve gözaltına alınan müzisyen Kalben Sağdıç, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün yürütülen bir soruşturma kapsamında Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada "3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira para" bulunduğu ifade edildi.

Kalben, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" iddiasıyla gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını belirttiği öğrenildi.

Kalben, adliyedeki işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı, hakimlikçe yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.