Müzisyen Önder Bali hayatını kaybetti

Piyanist, besteci, aranjör kimliğiyle tanınan ve "Önder Bali Orkestrası"nın kurucusu Önder Bali, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Caz müziğine olan tutkusuyla tanınan Bali, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda önemli eserler ortaya koydu.

ÖNDER BALİ KİMDİR?



Bali, 1 Mart 1938'de İstanbul’da doğdu. Önce İstanbul Belediye Konservatuarı'na adım attı. Profesyonel müzik hayatına ise 1961'de İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda başladı. Birçok sanatçıya gazino çalışmalarında, plak kayıtlarında eşlik etti. 1960'ların sonlarında "Önder Bali Orkestrası" isimli bir orkestra kurdu. 1970'te yayımladığı “Bergama Zeybeği / Geçen Yaz” adlı 45’lik plak ile listelerde zirveye çıktı.



1971-1985 yılları arasında İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda şeflik yaptı. 1977 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Müzik Festivali'nde Semiha Yankı'ya çalan büyük orkestrayı yönetti.



Emekliliğinden sonra şehir tiyatroları genel müzik direktörlüğü görevine atandı. Türk Sanat müziğinden halk müziğine klasik eserleri seçkin caz yorumlarıyla harmanlayan Bali, doğu ve batının ortak sesini müziğine yansıttı. Gözleri Aşka Gülen, Ben Gamlı Hazan ve Gülnihal, unutulmaz yorumları arasındadır.