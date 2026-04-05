Müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin Yargıtay'dan karar

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Ali Gündüz hakkında 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün ve Semih Soyalp’e takdiri indirimle aynı suçtan verilen 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onadı.

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022'de Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her 2 sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'ü aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapse çarptırdı. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen beraat hükmü bozularak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Kararla birlikte Soyalp tutuklanırken, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları ise hukuka uygun bulundu.

YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

Davaya ilişkin temyiz incelemesi ardından, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını ve tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bularak onadı.

Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan verilen hapis cezası kararları ise bozuldu. Yargıtay kararının ardından Gündüz ve Soyalp, geçen temmuz ayında yeniden yargılandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan yargılamada, sanık Ali Gündüz, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Semih Soyalp hakkında ise takdiri indirim uygulanarak, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün ceza, 7 yıl 9 ay 22 güne indirildi. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını belirtti. Kararda, delillerin eksiksiz toplandığı, tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirildiği ve mahkemenin kanaatinin dosya kapsamıyla uyumlu olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında, sanıkların eylemlerinin, sanıklar tarafından suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle gerçekleştirildiğinin saptandığı, bu gerekçelerle hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığı ve bu nedenle 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçunun doğru uygulandığını ifade etti. Kararda ayrıca, ‘canavarca hisle öldürme’ veya ‘eziyet çektirerek öldürme’ gibi daha ağır nitelikli hallerin oluştuğuna dair kesin ve yeterli delil bulunmadığına dikkat çekildi.

TAHRİK İNDİRİMİ VE TAKDİRİ İNDİRİM YERİNDE BULUNDU

Yargıtay, dosya kapsamına göre maktulden sanıklara yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin bulunduğunu, bu nedenle uygulanan indirim oranının yerinde olduğunu belirtti. Ayrıca sanık Semih Soyalp hakkında uygulanan takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında olduğu, sanık Ali Gündüz hakkında ise bu indirimin uygulanmamasının hukuka uygun olduğu ifade edildi.

HAPİS CEZALARI KESİNLEŞTİ

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanıklar Ali Gündüz hakkında ‘Kasten öldürmeye yardım' suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün, Semih Soyalp hakkında takdiri indirimle aynı suçtan verilen 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını, yapılan temyiz başvurularını esastan reddederek mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Sanıkların tahliye talepleri ise verilen ceza miktarları ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak ayrı ayrı reddedildi. Kararla birlikte, Onur Şener cinayetine ilişkin sanıklar hakkında verilen hapis cezaları kesinleşmiş oldu