Müzisyen Ozan Doğulu dolandırıcıların hedefi oldu: Milyonlarca lirasını kaybetti

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı sahte bir yatırım ilanı üzerinden tam 12 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıcılık olayının ardından siber polis ekipleri harekete geçti, paranın izini sürerek operasyon başlattı.

Yatırım vaadiyle ikna edilen Doğulu, dolandırıcılara tam 12 milyon lira kaptırdı. Durumu geç fark eden sanatçı, dolandırıcıların yeniden para istemesiyle gerçeklerin farkına vardı ve soluğu emniyette aldı.

Ekol TV'nin haberine göre; Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan "Forex yatırımı" reklamıyla iletişime geçti. Güven kazanan şüpheliler, Doğulu’dan yatırım adı altında milyonlarca lira aldı.

12 MİLYON LİRA 5 YABANCI BORSAYA DAĞITILMIŞ

Ozan Doğulu'nun şikâyeti sonrası İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 12 milyon liranın 5 yabancı borsaya dağıldığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.