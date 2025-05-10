Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Müzisyen Ufuk Baydemir'in yeni single çalışması dinleyicisiyle buluşuyor

Kültür Sanat
  • 10.05.2025 15:56
  • Giriş: 10.05.2025 15:56
  • Güncelleme: 10.05.2025 15:56
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Müzisyen Ufuk Baydemir'in yeni single çalışması dinleyicisiyle buluşuyor

Ufuk Beydemir, arabesk rock sound’unu modern bir yorumla yeniden şekillendirdiği yeni single “Hatırı Yok Mu?” ile dinleyiciyle buluşuyor.

Sözleri Türk şiir geleneğinin güçlü kalemlerinden Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi ise Ufuk Beydemir’e ait olan şarkı; unutuluşun sitemini, sevdanın hatırına tutunmayı ve duygusal kırılmaları güçlü bir vokal performansla taşıyor.

Melankolik gitar melodileri ve dramatik düzenlemesiyle dikkat çeken şarkı, arabeskin duygusunu alternatif rock dokunuşlarıyla harmanlıyor.

Bu çarpıcı sound’un prodüktörlüğünü ise Samed Nalbant üstleniyor.

BirGün'e Abone Ol