Müzisyen Ufuk Baydemir'in yeni single çalışması dinleyicisiyle buluşuyor

Ufuk Beydemir, arabesk rock sound’unu modern bir yorumla yeniden şekillendirdiği yeni single “Hatırı Yok Mu?” ile dinleyiciyle buluşuyor.

Sözleri Türk şiir geleneğinin güçlü kalemlerinden Ahmet Selçuk İlkan’a, bestesi ise Ufuk Beydemir’e ait olan şarkı; unutuluşun sitemini, sevdanın hatırına tutunmayı ve duygusal kırılmaları güçlü bir vokal performansla taşıyor.

Melankolik gitar melodileri ve dramatik düzenlemesiyle dikkat çeken şarkı, arabeskin duygusunu alternatif rock dokunuşlarıyla harmanlıyor.

Bu çarpıcı sound’un prodüktörlüğünü ise Samed Nalbant üstleniyor.