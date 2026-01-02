Müzisyenler baskı ve sansür altında

Fatih ÖZAKOĞLU*

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, AKP iktidarının kültür sanat alanıyla kavga ettiği bir yıl oldu. Gün geçtikçe elinden kayıp giden iktidarını sürdürme hırsıyla toplumsal muhalefeti olabildiğince baskı altına almaya çalışan Saray rejimi, toplumsal muhalefete katkıda bulunan sanatçılara yönelik baskı ve soruşturmalarını bu yıl da hız kesmeden sürdürdü.

Bir yandan ülkedeki ücretli çalışan kesime yönelik mülksüzleştirme politikası, halkın kültür sanata erişimini neredeyse imkânsız kılarken, AKP’nin kendisine biat etmeyen her kesimi cezalandırmaya yönelik politikaları kültür sanat alanında da kendini hissettirdi. Yüzde 88’i sosyal güvencesiz çalışan müzik ve sahne emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için hiçbir adım atmayan iktidarın, sanatçılar üzerinde baskı kurarken ‘genel ahlak’ı gerekçe göstermesi tepki çekti.

2025 yine yasaklanan konser ve festivaller, gözaltına alınan, tutuklanan, haklarında soruşturmalar açılan sanatçılarla dolu bir yıl oldu. Bu baskılardan nasibini alan en önemli kesim Kürt sanatçılardı. Kasım Doğan’a söylediği Kürtçe şarkılar gerekçe gösterilerek ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 30 ay hapis cezası verildi. Mazlum Jinda’nın hakkında da aynı nedenle açılan ve Yargıtay aşamasında olan davada sonuç çıktı ve sanatçıya 22 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

İlk sahneye çıktığından beri siyasal iktidarların hedefine yerleşen ve haklarındaki baskı, gözaltı ve tutuklamalar bitmek bilmeyen Grup Yorum yine hedefteydi. İdil Kültür Merkezi, yılda birkaç kez olduğu gibi bir kez daha emniyet güçleri tarafından basıldı. İçeride bulunan enstrümanlar yine kırıldı ve 5 Grup Yorum üyesi gözaltına alınarak tutuklandı. Grup Yorum’a uygulanan baskılar devam etti. 1 Mayıs öncesi İstanbul’da gözaltına alınanlar arasında Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz ve Beyza Gülmen de vardı. Ayrıca Grup Vardiya üyesi Ruşa Sabur da gözaltına alındı. Grubun 2006-2024 yılları arasında YouTube’ta 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime kapatıldı, benzer durum Spotify’da da yaşandı.

Mart ayında ülkenin gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla bir anda değişti. Bütün ülke eylem alanına dönerken, Saray Rejiminin tüm toplumsal muhalefeti susturma adına sanatçılar üzerindeki baskıyı artırma girişimine şahit olduk. Süreçte Saray rejiminin yandaşı olan kimi şirket ve markalara yönelik boykot çağrılarına destek veren birçok sanatçı Saray medyası tarafından hedef gösterilirken, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mart ayındaki baskı pratiklerinden müzisyenler de nasibini aldı ve 28 Mart’ta İzmir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmek istenen Redd ve Can Gox konserleri İzmir Valiliği tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklandı.

BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre Efes Antik Tiyatrosu’nda müzik organizasyonu yapmak isteyen bir şirketin sanatçı listesinden 19 Mart sürecine destek veren isimler reddedilmişti. Bu isimlerden bazıları Cem Adrian, Melike Şahin, Sertab Erener, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso idi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Antik Tiyatro’daki tüm yaz konserlerinin ‘Tabiat Koruma Kurulu’nun izin vermemesi’ nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Organizasyonunu Milyonfest’in yaptığı Zeytinli Rock Festivali’nin Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edilmesi ise kamuoyunun tepkisini çeken bir başka olay olarak kayda geçti. Kilyos’ta yapılacağı duyurulan etkinliğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından festivalin yapılacağı alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi nedeniyle Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği açıklandı. Daha sonra Bölge İdare Mahkemesi’nden alınan ‘yürütmeyi durdurma kararı’na valilik tarafından itiraz edilmesi sonucunda festival başlayacağı gün bir kez daha yasaklandı ve yapılamadı. Bu olay ülkenin her yerini maden sahası olarak çok uluslu şirketlere tahsis eden Saray rejiminin konu bir rock festivaline geldiğinde ‘çevre hassasiyeti göstermesi’ olarak yorumlandı.

Müzik ve sahne sanatları alanında hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı ay eylül oldu. Müzik grubu Manifest’in İstanbul Küçükçiftlik Park’ta 12 bin kişi tarafından izlenen konseri sonrası, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından grubun sahne performansları gerekçe gösterilerek, ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın şiddetli tepkisi ve hakaretlerine maruz kalan gruba soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve yurt içindeki turnesi de iptal edildi.

Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısı hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunuldu, ardından İçişleri Bakanlığı ve Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

AKP’nin yarattığı baskı ve sansür ortamı, kültür sanat emekçilerinin mücadelesini yükseltirken kamuoyunun da tepkisini çekti.

***

NELER OLDU?

Müzik emekçilerine yönelik baskı ve sansürün arttığı 2025’de yaşananlardan bazıları şöyle:

Sarinvomit isimli black-metal grubunun 5 üyesi şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarında ‘dini değerlere hakaret ettikleri’ iddiasıyla gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye’de planlanan 6 konseri ‘dini hassasiyetler’ gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Hayko Cepkin Anadolu Konserleri kapsamında Diyarbakır ve Kayseri konserlerinin kendi bilgileri dışında iptal edildiğini duyurdu.

Aralarında Hadise, İrem Derici, Simge Sağın, Ziynet Sali gibi müzisyenlerin de bulunduğu bir grup sanatçıya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sanatçıların kan testlerinde uyuşturucu izine rastlanmaması, kendilerine yönelik bir ‘itibar suikastı’ olarak yorumlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen konserde Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin söylediği bir şarkının sözleri dolayısıyla Rektörlük tarafından soruşturma açıldı.

İdil Kültür Merkezi emniyet güçleri tarafından bir kez daha basıldı ve tahrip edildi. Grup Yorum üyesi Vedat Doğan gözaltına alındı.

*Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (MÜZİK-SEN) Başkanı