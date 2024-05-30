‘My Othello’ oyunu 3 Haziran’da Kadıköy’de gala yapıyor

‘My Othello-Ruhun Karanlık Gecesi’ oyunu 3 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da İstanbul’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde gala yapacak. Oyun dünya prömiyerini 17 Nisan’da gerçekleştirmişti.

William Shakespeare’in eserinden ilham alan oyunun biletleri Biletix ve Biletini Al’dan satılıyor.

“Teni kara diye ötekileştirilen, sadece köleliğe layık görülen bir adamdan ölüme diz çöktüren bir komutan yaratılabilir mi?” sorusunu merkezine alan oyun, Shakespeare’e de bir selam gönderiyor.

Momentum Tiyatro tarafından sahnelenen oyunun proje tasarımı ve yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz üstleniyor. Othello karakterine ise Yaşar Bayram Gün hayat veriyor.

Eserin yazarları Canan Şakar, Ömür Güner ve Taha İkbal.

Müziklerde Ufkum Kalaoğlu’nun, afiş tasarımında ise Özgür Onur Damar’ın imzası bulunuyor.

Özgür Onur Damar, Ataberk Erkılıç, Dilara Sarıgül ve Naz Eker ise asistan olarak görev yapıyor.