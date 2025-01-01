Myanmar'da 2024 nüfusu, 10 yıl öncesinden daha düşük çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Myanmar, ordunun seçilmiş sivil hükümeti devirdiği ve demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastırarak ülke çapında silahlı bir isyana yol açtığı 2021'den bu yana iç çatışmalar ve şiddet eylemleriyle gündeme gelirken, askeri yönetim, normalleşme adımları çerçevesinde 2025'te seçimlere gitmeyi planlıyor.

Çatışma ve gerginlik ortamının devam ettiği Myanmar'da seçimler öncesinde nüfus sayımı yapıldı. 2024 yılı sayımlarında ülke nüfusunun 10 yıl öncesindeki 51,5 milyondan 51,3 milyona gerilediği ortaya çıktı.

Nüfus verilerinin 2025 seçimlerinde seçmen listelerinin oluşturulmasında kullanılması bekleniyor.

Öte yandan, ülkedeki Arakanlı Müslümanların önceki yıllarda da olduğu gibi 2024 nüfus sayımına dahil edilmediği ifade ediliyor.

Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, yeni yıl konuşmasında "Devlet İdare Konseyi'nin nihai hedefi olan özgür ve adil bir seçimi başarıyla düzenlemek için çabalıyorum." dedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.