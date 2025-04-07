Myanmar'da 40 dereceyi bulan sıcaklar deprem sonrası çalışmaları sekteye uğratıyor

ANKARA (AA) - SALİH OKUROĞLU - Myanmar'da meydana gelen ve 3 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları, 40 dereceyi bulan sıcaklık, elektrik kesintisi ve temiz suya erişim kısıtlığının yanı sıra ordunun sivillere yönelik saldırıları nedeniyle sekteye uğruyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde 3 bin 145 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 589 kişi yaralandı.

Ekipman, insan kaynağı ve mali destek eksikliğiyle süren çalışmalar, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle daha da zorlaşıyor.

Tüm bu sorunlara elektriğin kesilmesi, içme suyuna erişim kısıtlılığı ve ilerleyen aylarda gelmesi beklenen muson yağmurlarının eklenmesi, çadırlarda yaşamak zorunda kalan bölge sakinlerinin hayatlarının tehlikeye girmesine neden oluyor. Yetkililer, yaz mevsiminde gerçekleşen depremin ardından salgın hastalıkların çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Depremin üzerinden 1 hafta geçmiş olmasına rağmen hala arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı kırsal alanlar bulunurken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Ülkede süregelen çatışmalar, depremin bıraktığı yıkımla mücadeleyi de zorlaştırıyor.

Myanmarlı uzman ve Güneydoğu Asya Yenilik Güçlerinin (FORSEA) kurucu ortağı Maung Zarni ve Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, Myanmar'da meydana gelen depremlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Zarni, depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mandalay'da doğduğunu ve deprem haberini sosyal medyadan ve yakınlarından öğrendiğini söyledi.

Zarni, 500 yıllık bir geçmişe sahip Sagaing şehrinin altyapısının tahmini yüzde 80 ila 90'ının tahribata uğradığını aktardı.

- "Büyüdüğüm ve okula gittiğim bazı mahallelerin hepsi dümdüz oldu"

Zarni, "Mandalay şehir merkezi, büyüdüğüm ve okula gittiğim bazı mahallelerin hepsi dümdüz oldu." dedi.

Öte yandan Zarni, sıcaklığın 40 dereceyi bulduğuna, elektriğin stabil olmadığına, dolayısıyla da insanların içme suyu çıkarmak için su pompalarını çalıştıramadığına dikkati çekti.

Mevcut koşullardan dolayı bölgede salgın hastalıklar çıkabileceğine de işaret eden Zarni, "Orada içme suyu bile kıt. Burası sel ya da büyük bir deprem gibi doğal afetlere tamamen hazırlıksız bir ülke." diye konuştu.

- "Türkiye gibi uzaktaki ülkeler bile büyük miktarda yardım malzemesi gönderdi"

Zarni, başta komşu ülkelerden olmak üzere Myanmar'a yapılan yardımın, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduğunu söyledi.

Ondan fazla ülkenin bölgedeki çalışmalara destek olduğunu aktaran Zarni, "Türkiye gibi uzaktaki ülkeler bile büyük miktarda yardım malzemesi gönderdi." dedi.

- ABD'yi Myanmar'ın dondurulan 1 milyar dolarını geri vermeye çağırdı

Zarni, 2021'deki darbenin ardından Myanmar'ın, dönemin ABD Başkanı Joe Biden hükümetince dondurulan 1 milyar dolarlık varlığının depremlerden etkilenen şehirlerin yeniden inşası için kullanılabileceğine işaret etti.

Maung Zarni, "Eğer para deprem bölgelerinin yeniden inşası gibi bir amaçla kullanılacaksa, bence bu ABD hükümetinin, (Başkan Donald) Trump'ın, Myanmar halkına 1 milyar doları geri vermeyi düşünmesi için meşru bir sebep. ABD'nin, Myanmar halkının bu parayı geri almasına müsaade etmek için biraz nezaket ve anlayış göstermesinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri yönetimin, 2 Nisan'da, 22 Nisan'a kadar geçerli olacak şekilde ateşkes duyurduğunu ancak 24 saat geçmeden bunun yine ordu tarafından ihlal edildiğini belirten Zarni, "Hepsinden önemlisi, ihtiyaç duyulan şey, daha uzun vadeli bir siyasi müzakereye yol açacak geçici bir ateşkestir." dedi.

- Depremlerde şu ana kadar "67" cami yıkıldı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win de depremlerde yönetimin tutumu nedeniyle senelerdir bakımsız kalan yüzlerce yıllık camilerin yıkıldığını belirtti.

Depremin cuma namazı sırasında gerçekleşmesi nedeniyle ölenler arasında çok sayıda Müslüman olduğunu dile getiren Kyaw, sahadan elde ettikleri verilere göre şu ana kadar 67 caminin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Kyaw, depremlerin ardından en acil sorunları, tuvaletin olmaması ve halkın temiz suya erişememesi olarak sıraladı.