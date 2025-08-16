Myanmar'da ordu hava saldırısı düzenledi: En az 21 kişi öldü

Myanmar'ın Mogok şehrinde ordunun düzenlediği hava saldırısında, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Şubat 2021'de askeri darbe ile yönetimi alan Myanmar ordusu, sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Ordu son olarak ülkenin değerli taş endüstrisinin merkezi Mogok şehrinde hava saldırısı düzenledi.

Bölgenin kontrolünü elinde tutan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan bir yetkili, saldırıda aralarında hamile bir kadın ve silahlı muhalif grup üyelerinin bulunduğu en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.