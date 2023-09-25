Myanmar'da ordunun, yaklaşık 20 darbe karşıtı silahlı grup üyesini öldürdüğü iddia edildi

Myanmar'da ordunun, askeri darbe karşıtı silahlı Halk Savunma Güçleri'ne (PDF) kurduğu pusu sonucu yaklaşık 20 grup üyesinin öldüğü öne sürüldü.

Myanmar'ın yerel medyası ve ülkedeki başka bir etnik silahlı grup olan "Kara Kartal Savunma Gücü" sözcüsü San Shar, ordunun PDF üyelerine geçen hafta cuma akşamı pusu kurduğunu ileri sürdü.

Söz konusu pusu sonucu yaklaşık 20 grup üyesinin hayatını kaybettiğini ifade eden Shar, PDF üyelerinin, ordunun saldıracağını düşündükleri bir köyü tahliye etmeye çalışırken pusuya düşürüldüğünü belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetim ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.