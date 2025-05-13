Myanmar'daki depremde oluşan yüzey kırığı görüntülendi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen deprem, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Depremde oluşan yüzey kırığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.