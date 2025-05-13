Myanmar'daki depremde oluşan yüzey kırığı görüntülendi
Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7'lik depremde oluşan yüzey kırığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen deprem, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.
Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.
Depremde oluşan yüzey kırığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Myanmar'daki depremde oluşan yüzey kırığı görüntülendihttps://t.co/HfuC0iVg3k pic.twitter.com/qTUBulfJC2— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 13, 2025