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Myanmar'daki depremde oluşan yüzey kırığı görüntülendi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7'lik depremde oluşan yüzey kırığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dünya
  • 13.05.2025 14:29
  • Giriş: 13.05.2025 14:29
  • Güncelleme: 13.05.2025 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Myanmar'daki depremde oluşan yüzey kırığı görüntülendi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen deprem, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Depremde oluşan yüzey kırığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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