Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 471'e çıktı.

Xinhua'nın, Myanmar'da yayın yapan The Mirror gazetesine dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 471'e yükselirken 4 bin 671 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.