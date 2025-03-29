Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde ilk belirlemelere göre 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin yaralandığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.