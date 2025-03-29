Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 1002'ye yükseldi

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376 kişinin yaralandığı, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÇİN, RUSYA VE HİNDİSTAN YARDIM EKİPLERİNİ SEVK ETTİ

Myanmar'daki askeri yönetimin depremin ardından yaptığı uluslararası yardım çağrısından sonra ülkeler kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini sevk etmeye başladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Yünnan eyaletinden 37 kişilik yardım ekibi sabah saatlerinde Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Beraberinde ısı detektörleri, deprem uyarı sistemleri ve dronlar taşıyan ekibin kurtarma ve afet yardım faaliyetlerine destek olacağı kaydedildi.

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı da 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı bölgeye sevk etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ülkesinin bir kurtarma ekibi ve sağlık ekibi ile birlikte battaniye, muşamba, hijyen kitleri, uyku tulumları, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, gıda paketleri ve mutfak gereçleri gibi ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini duyurdu.

BM, 5 MİLYON DOLAR ACİL DURUM FONU AYIRACAK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, depremin halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı bilinmiyor.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin depremin en fazla yıkıma yol açtığı Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile güneydeki Şan eyaletinde elektrik hatlarının hasar görmesi sebebiyle erişimde sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, sahadan gelen ilk raporlarda depremlerin büyük hasara yol açtığının bildirildiği aktarıldı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.