Myanmar'daki depremlerde Çin vatandaşı 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 depremde, 5 Çin vatandaşının öldüğü, 13'ünün yaralandığı bildirildi.

Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen Çin vatandaşlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Depremlerde Çin vatandaşı 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun, ölen kişilerin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı aktarıldı.