Myanmar'daki toprak kaymasında 32 kişi öldü

Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki bir yeşim taşı madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

CNN'in haberine göre, Hpakant bölgesi itfaiyesi yetkililerinden Sa Tay Za, dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip Myanmar'ın kuzeyindeki maden ocağını da içine alan bölgede 13 Ağustos'ta meydana gelen heyelandaki can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Za, madende çalıştıkları sırada toprak kayması sonucu göle sürüklendiği belirtilen 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.