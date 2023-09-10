Myanmar, Rusya'dan 2 "Su-30" savaş uçağını teslim aldı

Myanmar, Rusya ile imzaladıkları savunma anlaşması kapsamında 2 "Su-30" savaş uçağını teslim aldıklarını duyurdu.

Myanmar Sanayi Bakanı Charlie Than, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomileri Forumu'nda Rus haber ajansı RİA'ya açıklamada bulundu.

Rusya ile 2022'de 6 "Su-30" savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladıklarını belirten Than, "Bu kapsamda 2 uçağı teslim aldık" ifadesini kullandı.

Than, kalan uçakların ne zaman satın alınacağına dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.