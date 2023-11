Myanmar’da cuntanın bir damarı daha kesildi

Dış Haberler

On yıllardır darbeyle yönetilen Myanmar’da bir araya gelerek askeri cunta yönetimini ortadan kaldırmak için 27 Ekim’de geniş çaplı operasyon başlatan etnik silahlı örgütler, ülkede ilerleyişlerini sürdürüyor. “Üç Kardeşler İttifakı”, ülke ticaretinde öneme sahip olan Çin’e açılan sınır kapısını ele geçirdi. Yerel Kokang News’un haberine göre ittifaktan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNAA), Kyin San Kyawt ticaret sınır kapısında kontrol sağladı. Haberde ittifakın diğer üyeleri Arakan Ordusu (AA) ve Ta’ang Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (TNLA) da Cuma günü başlatılan saldırıda, sınırdaki ticari bölgede bulunan bazı noktaları ordudan aldığı kaydedildi. Geçen hafta basına konuşan askeri cunta sözcüsü Zaw Min Tun, sınır yakınlarındaki 120 kadar kamyonun yakıldığını belirterek silahlı grupları suçlamıştı. Yerel kaynaklara göre Kyin San Kyawt sınırından geçen mallar arasında makineler, elektrikli aletler, tarım traktörleri ve tüketim maddeleri yer alıyor.

ÇİN’DEN SINIRDA TATBİKAT

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ise çatışmaların sürdüğü Myanmar sınırında askeri tatbikatlara başladı. PLA'nın Güney Tiyatro Komutanlığı sözcüsü Kıdemli Albay Tian Junli, gerçek atış tatbikatlarının amacının, askeri birliklerinin hızlı hareket kabiliyeti, sınır kontrolü ve ateş gücü yeteneklerini test etmek olduğunu söyledi. Tian, ​​harekat alanı komutanlık güçlerinin her zaman her türlü acil duruma müdahale etmeye, ulusal egemenliği, sınır istikrarını, halkın can ve malını kararlılıkla korumaya hazır olduğunu vurguladı.