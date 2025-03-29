Myanmar’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002’ye yükseldi

MYANMAR, (DHA) - MYANMAR’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından en az 1002 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Myanmar’da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, Çin ve Tayland’da da hissedildi. Yetkililer depremlerde en az 1002 kişinin öldüğünü, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı. Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Depremin merkez üssü Myanmar'da bazı yolların ikiye ayrıldığı görüldü.